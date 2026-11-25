Из‑за повреждения кабеля и отключения тяговой подстанции днем 25 ноября в Уфе приостановлено движение трамваев по маршрутам №5 и №16. Информацию опубликовало Управление транспорта и связи.

Сейчас аварийные бригады ведут работы на линии — специалисты выявляют поврежденный участок, чтобы приступить к ремонту.

Если до 17:00 26 ноября электроснабжение не восстановят, маршруты будут работать в ограниченном режиме: