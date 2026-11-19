К саммиту ШОС в 2028 году аэропорт Уфы планируется модернизировать. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров по итогам работы на XX Международном форуме «Транспорт России».

Напомним, Уфа станет площадкой для проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по решению Президента России Владимира Путина. К этому событию предстоит масштабная подготовка.