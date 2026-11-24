С 1 января 2027 года в Башкортостане будут учреждены семь ежегодных премий главы республики «Молодой учёный года» в размере 150 тысяч рублей каждая. Их будут присуждать за инновации и разработки в области естественных, технических и гуманитарных наук.

Соответствующие изменения в указ «Об учреждении премий Главы РБ „Молодой учёный года“» от 3 февраля 2025 года внёс руководитель региона Радий Хабиров. Премии призваны поддержать молодых исследователей и стимулировать научные разработки в республике.