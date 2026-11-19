Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по научно-технологическому развитию. Он заменил упразднённый Совет по науке, действовавший с 2015 года.

Новый орган — постоянно действующий коллегиальный совещательный и координационный совет. Его задача — развивать науку и технологии в республике и предлагать идеи главе региона.

Совет возглавил сам Хабиров. Заместителем стал премьер-министр правительства Александр Шельдяев, секретарём — глава Госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

В состав совета вошли представители вузов, научных институтов и крупных предприятий, в том числе ректоры университетов, академики РАН, руководители Уфимского федерального исследовательского центра и Института нефтехимического синтеза. Работать они будут бесплатно, на общественных началах.

Совет будет собираться по мере необходимости, но не реже раза в год; решения принимаются открытым голосованием. Обеспечивать работу будет Госкомитет по науке.