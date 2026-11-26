В Башкирии приняли закон о повышении стоимости патента для мигрантов. Депутаты Госсобрания Башкирии на пленарном заседании в четверг, 26 ноября, приняли в первом чтении и в целом законопроект об увеличении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Инициативу в парламент вносил Минтруд республики.

Как сообщила замминистра труда Лена Каримова, Налоговым кодексом установлен механизм расчёта суммы фиксированного авансового платежа по НДФЛ. Он подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный Минэкономразвития РФ, и на региональный коэффициент, который утверждают на региональном уровне.

«В 2026 году действует коэффициент в размере 2,4924, соответствующий фиксированному авансовому платежу для иностранных граждан, работающих в республике на основании патента, 8,5 тыс. рублей. Предлагается установить коэффициент на 2027 год в размере 2,8554, фиксированный авансовый платеж составит 10,3 тыс. рублей», — сказала она.

Сообщается, что это поможет сбалансировать спрос и предложение рабочей силы на рынке труда. Дополнительные поступления в бюджет оцениваются в 1,5 млрд рублей.

По данным РБК-Уфа, с начала года в Башкирии оформили более 20 тыс. патентов.