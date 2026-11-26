В средней школе Nº 2 села Акьяр открылись специализированные инженерные классы: 5 «И» и 8 «И», в которых начали углублённую подготовку 49 учеников. Проект реализуется при всесторонней поддержке «Башмеди».

Учебный день для ребят выстроен так, чтобы углублённое изучение точных наук проходило комфортно и без перегрузок. Раз в неделю по пятницам после завершения основных уроков ученики обедают в школьной столовой, а затем приступают к дополнительным практическим и теоретическим занятиям по профильным предметам.

Предприятие системно помогает обновлять учебные классы школы. Компания уже полностью оборудовала кабинет химии, сейчас оснащает необходимой техникой кабинет физики, а в планах на следующий год — модернизация кабинета информатики.

«Инженерные классы в связке с действующей Инженерной школой создают надёжную систему подготовки будущих специалистов. Это отличная основа для повышения баллов на ОГЭ и ЕГЭ, благодаря которой родителям не нужно нанимать репетиторов и нести дополнительные расходы. Предприятие берёт эти задачи на себя, чтобы наши дети получали качественное образование и в будущем становились востребованными профессионалами. Мы высоко ценим педагогический состав и руководство школы за смелость и готовность взять на себя эту большую работу», — подчеркнул начальник учебного центра компании Ильяс Эшматов.

В честь старта проекта представители предприятия вручили памятные подарки всем ученикам.

Кроме того, «Башмедь» поощрила наставников: активным учителям инженерной школы вручили персональные денежные сертификаты за вклад в развитие технического творчества детей.

«Инженерия — одно из ключевых направлений развития нашего района, и мне эта сфера очень близка. Я занимаюсь в Инженерной школе, планирую поступать в Технический университет и затем работать на производстве в родном крае. Считаю, что новые инженерные классы помогут ребятам с ранних лет определиться с выбором дела жизни и получить престижную техническую профессию», — поделился один из школьников Ильшат Карасов.