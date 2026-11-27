Верховный суд Башкирии вынес приговор 64-летнему жителю Уфы: 20 лет колонии строгого режима за серию преступлений против несовершеннолетних.

По версии следствия и суда, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей младше 14 лет, изготавливал и распространял порнографические материалы с использованием интернета, в том числе среди самих потерпевших, а также вел видеосъемку ребенка для создания таких материалов и совершал развратные действия без насилия.

Дополнительно суд запретил ему на 15 лет работать с несовершеннолетними и обслуживать соответствующие учреждения. С осужденного также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших — в общей сложности 550 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.