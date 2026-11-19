Жители республики начали больше времени общаться с близкими по мобильной связи. За год продолжительность телефонных звонков в регионе увеличилась на 33%. Сейчас один абонент здесь в среднем проговаривает по 5 часов 48 минут в месяц. Такие данные озвучили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику абонентов.

Максимальную динамику показывают сельчане: они теперь общаются по телефону на 34% дольше. В этой категории впереди жители сел и деревень с населением в несколько сотен человек, среди которых Кананикольское в Зилаирском районе, Лесной в Уфимском и Побоище в Кугарчинском. В небольших поселениях телефонные разговоры длятся почти в три раза дольше, чем в среднем по республике.

У жителей городов время звонков выросло на 27%. При этом рекордсменами по продолжительности разговоров являются абоненты из Мелеуза, Октябрьского и Сибая. Им на созвоны с друзьями, родственниками и коллегами необходимо в 1,5 раза больше времени, чем в среднем по региону.

В частности, в Башкирии растёт время цифровых звонков. Увеличился объём голосового трафика через VoLTE (Voice over LTE): за январь-октябрь 2026 года показатель стал выше на 31%. Технология обеспечивает лучшее качество звука и даёт возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом через сеть 4G. А объём голосового трафика по технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi) за десять месяцев прирос в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Она позволяет совершать обычные телефонные звонки через Wi-Fi-сети.