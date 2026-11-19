Власти республики дополнили региональный перечень льгот для участников специальной военной операции. Соответствующее распоряжение подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Ключевое нововведение — бесплатное размещение в номерном фонде Аппарата по обеспечению деятельности органов государственной власти РБ в Москве.
Воспользоваться льготой смогут:
- участники СВО, приехавшие в Москву или Московскую область для получения медпомощи;
- один сопровождающий — если участник СВО стал инвалидом из‑за ранения, контузии или увечья и нуждается в помощи;
- близкие родственники (супруг или супруга, родители, отчим, мачеха, усыновители, дети, родные братья и сестры), которые прибыли в столичный регион, чтобы ухаживать за бойцом, проходящим лечение;
- участники программы «Время героев» из числа бойцов СВО — на время стажировки в Москве.