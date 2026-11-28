27 ноября в Уфе на территории предприятия «Метта» глава Башкирии Радий Хабиров провел выездное совещание в формате «Промышленный час», посвященное развитию искусственного интеллекта. Участвующий в нем заместитель генерального директора по реализации и развитию электросетевых услуг ООО «Башкирэнерго» Фарит Ибрагимов рассказал о внедрении цифровых ИИ-технологий в компании.

Применяемые инновационные программы и инструменты ИИ уже приносят сетевикам ощутимые результаты. В круглосуточном контакт-центре компании работает голосовой робот «Эрудит», который автоматически обрабатывает более 66 % всех поступающих звонков и самостоятельно закрывает 56 % обращений по вопросам отключений, снимая нагрузку с персонала и обеспечивая быстрые ответы абонентам.

Для борьбы с хищениями электроэнергии компания совместно с ПАО «МТС» запустила в промышленную эксплуатацию систему EnergyTool. С помощью алгоритмов ИИ она вычисляет факты несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Параллельно в компании разработана концепция применения ИИ-агентов, которые будут автоматически анализировать данные из разных систем, выявлять очаги потерь электроэнергии и формировать проекты распорядительных документов.

Особое внимание электросетевики уделяют диагностике воздушных ЛЭП с помощью беспилотников, лазерной таксации и компьютерного зрения. Специалисты уже обследовали с воздуха более 1500 км сетей и собрали свыше тысячи снимков дефектов для обучения нейросетей. К 2027 году компания планирует завершить разработку систем автоматического распознавания повреждений и расчета объемов работ по расширению просек, что в перспективе снизит затраты на диагностику на 25 %, ускорит поиск причин аварий более чем вдвое и уменьшит аварийность на 15 %.

Кроме того, на предприятии продолжается создание единой автоматизированной системы диспетчерско-технологического управления «СК-11». Эта интеграционная платформа позволит с помощью ИИ расшифровывать оперативные переговоры и автоматизировать ведение оперативных журналов.

Продолжая развивать цифровые технологии, компания тестирует отечественные ИИ-решения для оптимизации закупок, финансов, управления персоналом и юридического сопровождения.