В Уфе установили новогоднюю ель на площади перед Дворцом спорта

Праздничное дерево сразу украсили праздничной иллюминацией.

Как сообщил глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов, в ближайшее время рядом появятся фотозоны и дополнительное новогоднее оформление.

«Совсем скоро здесь зажгутся огни, зазвучит музыка, и площадь наполнится атмосферой волшебства и новогоднего настроения. Остается только дождаться праздников! Подробной программой мероприятий и праздничных представлений поделюсь с вами чуть позже», — анонсировал Тарасов в соцсетях.

Напомним, в этом году в Уфе будет 18 ледовых городок и елок. Их начали устанавливать с 10 ноября.