19 проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из Башкирии получат гранты Президентского фонда культурных инициатив по итогам первого в 2027 году конкурса. Общая сумма господдержки составит 36,5 млн рублей, сообщили в Минкультуры республики.

Башкирия вошла в число лидеров как по количеству поданных заявок, так и по числу победителей. По числу поддержанных проектов лидируют Москва и Санкт-Петербург, в топ-10 также вошли Удмуртия, Белгородская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Ульяновская и Московская области.

Среди победителей из Башкирии — проект межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодёжных театров «Волшебная кулиса», съёмки документального фильма «СВОи герои» и создание театральной постановки «Аленький цветочек» в Миякинском районе.

Всего Президентский фонд культурных инициатив поддержит 732 проекта из 86 регионов на почти 4,6 млрд рублей. Победители в качестве собственного вклада привлекут более 6 млрд рублей.