В селе Иглино приостановлена деятельность торгового центра «Дуслык». Проверка показала, что эксплуатация и содержание здания ведутся с нарушениями требований пожарной безопасности — выявили более 70 нарушений, что создаёт риск чрезвычайной ситуации и угрозу жизни и здоровью людей.

Как сообщают в пресс-службе ФССП по РБ, в здании не организовано техобслуживание внутреннего противопожарного водопровода, не оборудовано аварийное освещение, система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.

Материалы передали в суд, который вынес решение о приостановлении деятельности ТЦ и запрете эксплуатации здания до устранения нарушений. Судебные приставы Иглинского района опечатали здание и все торговые помещения внутри. Исполнение решения находится на контроле ведомства.