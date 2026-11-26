Режим беспилотной опасности в Башкирии в четверг, 26 ноября, снят спустя 3 часа - около 10 часов по местному времени.

Аэропорт Уфы вернулся к работе в обычном режиме, сообщил председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов. Летели в промзону. Атака ВСУ на Башкирию 17 ноября: что известно Подробнее