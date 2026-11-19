Власти Уфы испортили землю под Уфой при добыче ископаемых. Участок рекультивировали только после вмешательства Башкирской природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что орган местного самоуправления добывал общераспространённые полезные ископаемые на участке возле села Миловка и использовал их для собственных нужд. При этом после окончания работ рекультивацию нарушенных земель не провели. Из-за бездействия муниципалитета прокурор обратился в суд с административным иском.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал администрации Уфы и Ленинского района разработать проект рекультивации и исполнить его. На сегодняшний день работы по восстановлению нарушенных земель проведены.