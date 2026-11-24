В Стерлитамаке мужчина «заминировал» мэрию, чтобы сорвать сделку. Он забыл документы и решил найти причину для отмены деловой встречи.

В январе этого года 31-летний местный житель отправился в администрацию города на встречу с покупателем квартиры. По пути он понял, что забыл важные документы и уже опаздывает. От стыда он решил отменить всё одним звонком: взял у прохожего телефон, набрал 102 и сообщил, что в здании бомба. Мобильник спокойно вернул владельцу.

К мэрии приехали полицейские и кинологи, но ничего не нашли. В суде звонивший признался, что был на нервах и действовал импульсивно.

Суд приговорил его к четырем годам и одному месяцу заключения в колонии.