Сибайский городской суд вынес приговор 51-летней местной жительнице. Её признали виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Установлено, что в июне текущего года женщина вместе с родной сестрой употребляла спиртное, между ними произошла ссора. Подсудимая толкнула родственницу, та при падении ударилась о выступающие части тумбочки. Полученные травмы стали причиной смерти потерпевшей.

При первом рассмотрении суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Прокуратура не согласилась с этим решением и внесла апелляционное представление, которое удовлетворили. Дело вернули на новое рассмотрение в ином составе суда.

По итогам повторного рассмотрения суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы.