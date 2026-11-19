Медицинские учреждения Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшие товары России — 2026». Церемония награждения прошла в Уфе в рамках Российского промышленного форума.

Одним из победителей стал Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр, завоевавший две награды. Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» признана методика эндоскопической клапанной бронхоблокации — малоинвазивный способ лечения туберкулёза, помогающий сохранить поражённые участки лёгкого. Дипломом конкурса «Лучшие товары Башкортостана» отметили трансстернальную окклюзию главного бронха — сложную операцию, которую в республике проводят с 2017 года.

Высокую оценку получил и Республиканский центр детской онкологии и гематологии РДКБ. Проект по применению блинатумомаба для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей стал лауреатом всероссийского и республиканского конкурсов. Центр также отмечен званием дипломанта за раннюю диагностику и лечение врождённых дефектов иммунитета у детей и подростков.

Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» стала «Школа ответственного родительства» Городского клинического перинатального центра Уфы. Здесь будущие родители готовятся к родам, узнают о грудном вскармливании и уходе за новорождённым.