Глава Башкирии Радий Хабиров в преддверии Дня матери вручил государственные награды многодетным родителям республики. В числе награждённых — 14 семей, в которых воспитываются 110 детей.

«У каждой из этих семей — своя судьба. Кто-то воспитывает приёмных детей, особенных ребят. Есть семьи героев — защитников Отечества. Низкий поклон всем им — за мудрость, терпение и непростой родительский труд», — написал Хабиров в соцсетях после мероприятия.

Отметим, что сегодня в республике более 76 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается трое и больше детей. Всего в регионе более 480 тыс. семей с детьми.