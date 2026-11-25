Опубликованы окончательные списки номинантов и дипломантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за сезон 2025–2026 годов. От Башкирии в итоговые перечни попали три постановки: две признаны наиболее заметными спектаклями сезона, а одна продолжит борьбу за главную награду, сообщает Минкультуры РБ.

Опера «Севильский цирюльник», представленная Башкирским государственным академическим театром оперы и балета, удостоена статуса дипломанта и включена в лонг-лист премии. Спектакль «В ночь лунного затмения» по трагедии Мустая Карима, поставленный в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури, вошёл в число самых заметных работ сезона 2025–2026.

Постановка «Пеший Махмут» по пьесе Мустая Карима Уфимского татарского театра «Нур» получила номинацию «Драматический театр. Большая форма». Номинанты примут участие в конкурсном цикле и покажут свои спектакли на фестивале «Золотая маска» в Москве.