16 ноября в Центральном Доме Актера имени Александры Яблочкиной с большим успехом прошел показ спектакля «Разлуки нет...» Государственного академического русского драматического театра Башкортостана. Событие состоялось в рамках проекта «Театральная провинция» и было приурочено к 165-летию уфимского коллектива.

В основе спектакля «Разлуки нет...», поставленного режиссером Ильсуром Казакбаевым - дневники, письма и произведения народного поэта Башкирии Мустая Карима, впервые переведенные на русский язык драматургом Зухрой Буракаевой. История любви Мустая и Раузы Каримовых нашла глубокий отклик в сердцах столичной публики: зал ЦДА был полон, а после окончания спектакля публика долго не отпускала актеров, аплодируя им стоя.

Среди приглашенных в зале были представители Министерства культуры Российской Федерации, Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, постоянные зрители проекта.

«Это невероятно трогательная и светлая история. Слова Мустая Карима звучат так современно и пронзительно! Игра актеров – выше всяких похвал. Спасибо за этот вечер!» – поделился ведущий советник Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России Азат Гафуров.

«Мы очень тронуты этим спектаклем. Великолепна сама идея, замечательна игра актеров! Настолько проникновенна эта постановка, что, не скроем, слезы текли во время действия, и после окончания долгие овации свидетельствовали о том, что спектакль покорил всех – вне зависимости от возраста и национальности», – добавила известный российский график, дизайнер и педагог, заслуженный художник РБ Чулпан Билалова.

В фойе Центрального Дома Актера была организована выставка афиш и фотографий, рассказывающая об истории Государственного академического русского драматического театра РБ. А благодаря Фонду имени Мустая Карима, подготовившему экспозицию о жизни и творчестве поэта, зрители ближе познакомились с этим удивительным человеком.

Отметим, что спектакль «Разлуки нет…» - первый опыт выступления театральных коллективов из Башкирии на площадке ЦДА. Проект существует с 2005 года, его основала легендарная директор ЦДА Маргарина Эскина.