В преддверии и в сам День матери в Башкортостане пройдёт серия мероприятий для мам и всей семьи. Культурные учреждения республики подготовили насыщенную программу — от детских музыкальных спектаклей до познавательных лекций, выставок, литературно-музыкальных встреч, онлайн-показов и большого праздничного концерта.

Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан 29 ноября представит мюзикл «Голубая камея» — историю придворных интриг второй половины XVIII века. В Стерлитамакском русском драматическом театре 29 ноября покажут сказку «Летучий корабль» (12:00) и спектакль «Это всё она» (18:00), а мамам подарят скидку 30% на билеты.

Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима приурочил к празднику акцию: 27, 28 и 29 ноября в кассе театра действует скидка 30% на спектакли до 10 декабря. «Это отличный повод подарить маме не просто букет цветов, а настоящий праздник — вечер в театре, наполненный эмоциями и хорошим настроением», — отметили организаторы.

Национальный музей Республики Башкортостан 27 ноября приглашает мам с детьми на специальную программу: в 15:30 выступит педиатр Ольга Ширяева, в 16:30 — педиатр Наза Кашаева, в 17:30 — психолог Мария Шрамко. Для юных посетителей будут работать творческие зоны с мастер-классами, а в 16:50 откроется однодневная выставка «Оберегая сокровенное». Участие в лекционной программе бесплатное, а 29 ноября посещение музея для матерей и бабушек с семьями также будет бесплатным.

В Салаватском государственном башкирском драматическом театре 27 ноября состоится праздничный концерт «Мелодия души моей!». Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени М. Х. Тухватшина приглашает на литературно-музыкальную гостиную «Все краски жизни для тебя». Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури организует онлайн-показ спектакля «Женская сюита».

Стерлитамакское театрально-концертное объединение 29 ноября в 12:00 представит детскую музыкальную программу «Лиса-плясунья» — мамам, сопровождающим ребят, вход бесплатный.