Башкирская группа AY YOLA не вошла в итоговый список номинантов премии «Грэмми».

В число претендентов на победу не попал ни один представитель российской музыкальной сцены. В числе лидеров — британская певица RAYE с 11 номинациями, испанская ROSALÍA с девятью, а также американские и британские исполнители.