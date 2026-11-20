Башкирская группа AY YOLA не вошла в итоговый список номинантов премии «Грэмми».
В число претендентов на победу не попал ни один представитель российской музыкальной сцены. В числе лидеров — британская певица RAYE с 11 номинациями, испанская ROSALÍA с девятью, а также американские и британские исполнители.
Напомним, AY YOLA была включена в бюллетень первого раунда голосования премии «Грэмми». Коллектив, которому принес мировую славу сингл Homay, был представлен в двух номинациях: «Лучший альбом глобальной музыки» (с альбомом Ural Batyr) и «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала» (сингл Aihylyu).