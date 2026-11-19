Глава Башкирии Радий Хабиров на XX юбилейном Транспортном форуме в Москве обозначил ключевые направления развития транспортной инфраструктуры региона.

«Мы сегодня обсудили задачу расширить аэродромную инфраструктуру. Это позволит принимать до 30 широкофюзеляжных самолётов глав государств в рамках саммита ШОС, который пройдет в Уфе в 2028 году. Но главное – технические стоянки нужны для обслуживания самолётов, а значит – больше комфорта пассажирам», — сказал Хабиров.

По его словам, особое внимание уделяется маршрутной сети. Башкирия уже летает на Дальний Восток, в Сибирь, на юг, на Кавказ и в Центральную Россию.

«Договорились с „Аэрофлотом“ о рейсах в Красноярск – это откроет нашим жителям прямой путь в Юго-Восточную Азию, например, в Бангкок. В планах также запуск рейсов в Волгоград и Мурманск, а также дальнейшее развитие маршрутов по России без необходимости транзита через Москву», — подчеркнул глава республики.