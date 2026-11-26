Кубок России по биатлону перенесли из Тюменской области в Уфу из-за нехватки снега. По данным Союза биатлонистов, соревнования должны были пройти в селе Уват с 7 по 14 декабря, однако там до сих пор нет устойчивого снежного покрова. Теперь Уфа примет сразу два этапа Кубка России.

Третий этап пройдёт с 14 по 21 декабря. Синоптики обещают снег в Башкирии уже к концу этой недели.