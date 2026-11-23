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Накануне уфимский волейбольный «Динамо-Урал» провел очередной гостевой матч в Чемпионате Суперлиги России сезона 2026/27. В Москве его принимал МГТУ.

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