В Башкирии по специальности работают лишь 21% жителей с высшим образованием. Ещё 30% трудятся по смежной профессии, а четверть — там, где диплом не пригодился. Чаще всего профилю верны медики, юристы и аграрии.

По данным исследования hh.ru, в Башкортостане по специальности работает только 21% жителей с высшим образованием. Ещё 30% трудятся по смежной профессии, а 25% — на месте, не связанном с полученным в вузе профилем.

Чаще всего люди работают по специальности в сферах медицины и фармацевтики, юриспруденции, сельского хозяйства, добычи сырья, автомобильного бизнеса, строительства и бухгалтерии.