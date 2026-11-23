Жители Уфы и Башкирии 24 ноября смогут полюбоваться редким небесным явлением — суперлунием, сообщает уфимский планетарий. Несмотря на то что термин «суперлуние» не является астрономическим, он прочно вошел в обиход: так называют полнолуния, когда Луна находится вблизи перигея — самой близкой к Земле точки своей орбиты.

Момент полнолуния наступит в 19:53 по уфимскому времени, но Луна будет выглядеть полной и особенно яркой всю ночь. Над горизонтом в Уфе она появится уже в 16:05 (на северо‑востоке), за час до захода Солнца — закат ожидается в 17:02. В эту ночь Луна будет находиться в созвездии Тельца.