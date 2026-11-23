Лесные инспекторы совместно с полицейскими организуют круглосуточное патрулирование лесов, в том числе с помощью беспилотников. На дорогах и выездах из лесных массивов развернут стационарные и передвижные посты: там будут проверять документы на перевозку хвойных деревьев. Кроме того, запланированы рейды по елочным базарам и точкам розничной торговли.

Власти напоминают: за незаконную рубку деревьев грозят серьезные санкции. По статье 8.28 КоАП РФ штрафы составляют:

для граждан — от 3 до 4 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Если для рубки использовали технику, штрафы увеличиваются, а орудия правонарушения и срубленные деревья конфискуют. При этом нарушитель обязан полностью возместить ущерб лесному фонду. В предновогодний период даже одно срубленное дерево может обернуться уголовным делом.

Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. В зависимости от обстоятельств наказание может составить до семи лет лишения свободы.

Минлесхоз республики призывает жителей и гостей Башкирии покупать новогодние деревья только на официальных елочных базарах.