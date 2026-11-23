В Стерлитамаке на реке Стерля местные жители заметили необычную птицу — самца мандаринки, который держится в стае крякв, сообщили в Минэкологии Башкирии.

Чтобы подтвердить наблюдение, на место по приглашению сотрудников детского экологического центра выехала орнитолог Эльза Габбасова — факт присутствия редкой птицы удалось зафиксировать.

Мандаринка (Aix galericulata) — вид, занесенный в Красную книгу России. Ее естественный ареал в нашей стране ограничен Дальним Востоком: Амурской и Сахалинской областями, Хабаровским и Приморским краями. Для Башкирии эта птица — настоящая экзотика.

Специалисты рассматривают две версии появления краснокнижного гостя: либо это залет с востока, либо птица сбежала из частного хозяйства. По оценке Эльзы Габбасовой, второй вариант выглядит более вероятным — слишком велико расстояние от привычного ареала обитания до Южного Урала.