В Стерлитамаке на реке Стерля местные жители заметили необычную птицу — самца мандаринки, который держится в стае крякв, сообщили в Минэкологии Башкирии.
Чтобы подтвердить наблюдение, на место по приглашению сотрудников детского экологического центра выехала орнитолог Эльза Габбасова — факт присутствия редкой птицы удалось зафиксировать.
Мандаринка (Aix galericulata) — вид, занесенный в Красную книгу России. Ее естественный ареал в нашей стране ограничен Дальним Востоком: Амурской и Сахалинской областями, Хабаровским и Приморским краями. Для Башкирии эта птица — настоящая экзотика.
Специалисты рассматривают две версии появления краснокнижного гостя: либо это залет с востока, либо птица сбежала из частного хозяйства. По оценке Эльзы Габбасовой, второй вариант выглядит более вероятным — слишком велико расстояние от привычного ареала обитания до Южного Урала.
В Минэкологии рассказали, что это не первое наблюдение мандаринок в регионе. В октябре 2022 года орнитолог Олег Торгашов заметил самку мандаринки в компании крякв на реке Мелеуз. Летом того же года там же видели самца. Тогда специалисты также склонялись к версии о том, что птицы могли оказаться на воле после побега из частных вольеров.