Мэр Уфы Рустам Шарипов поручил Управлению коммунального хозяйства и благоустройства администрации завершить подготовку главных праздничных площадок города к 15 декабря.

«Вероятно, выйдет распоряжение руководства республики. Наша задача — создать атмосферу, чтобы горожане встретили Новый год с хорошим настроением», — отметил Шарипов на оперативном совещании в мэрии.

Заместитель начальника УКХиБ Уфы Ришат Исмагилов напомнил, что установка 30-метровой пиксельной ели на площади имени Ленина началась 15 ноября.