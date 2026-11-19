Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы собрал доказательства для приговора главному инженеру строительной компании. Его признали виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что главный инженер допустил бетонщика к работе без надлежащего обучения по охране труда и не обеспечил контроль за безопасностью работ на высоте. Утром 20 апреля 2025 года рабочий трудился на 21-м этаже строящегося дома. Подход к лифтовой шахте не был огражден, предупредительная лента и запрещающие знаки отсутствовали.

Когда мужчина брал арматурные заготовки с поддона, установленного на балках над шахтой, он упал в неё вместе с арматурой. От полученных травм рабочий скончался.

Суд назначил главному инженеру 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.