Сотрудники Управления по обороту наркотиков МВД по РБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в селе Ахмерово Ишимбайского района задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в организации интернет-магазина по распространению наркотиков. Суммарная масса изъятых веществ превысила 990 граммов.

При личном досмотре у задержанного изъяли пакет с мефедроном массой более 490 г, а также металлическую лопатку, перчатки и сотовый телефон. В памяти устройства содержались сведения, имеющие отношение к незаконному обороту наркотиков. На основании географических координат, обнаруженных в телефоне, полицейские осмотрели местность и нашли свёрток — внутри был пакет с мефедроном массой более 490 г.

Отметим, кроме того, в арендованной квартире в Стерлитамаке в ходе осмотра изъято более 9 г гашиша. Задержанный рассказал, что прибыл в Башкортостан из другого региона для покупки оптовой партии наркотиков — приобретённое он хотел увезти и сбыть у себя дома.

Напомним, мужчина признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.