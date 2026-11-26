В Башкортостане возбуждены 19 уголовных дел против родителей, подаривших детям питбайки. На этой мототехнике несовершеннолетние попадали в ДТП с тяжкими последствиями, сообщил на заседании в Курултае замначальника Управления ГАИ по республике Олег Дмитриев.

По его словам, дела ведутся по статье о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).

«Из них 14 направлены в суд для принятия процессуального решения. 5 находятся на стадии расследования. В судебной практике Республики Башкортостан по рассматриваемой статье преобладают приговоры с назначением судебного штрафа или обязательных работ с конфискацией транспорта в собственность государства», — рассказал Дмитриев.

Сообщается, что 19 уголовных дел были возбуждены только с середины этого лета. К подобной мере власти решили прибегнуть после того, как даже крупные штрафы перестали действовать на горе-родителей, которые добровольно покупали своим детям двухколёсные «билеты на тот свет».