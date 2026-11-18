Почта России во всех отделениях республики начала принимать оплату услуг от физических лиц цифровыми рублями. Это расширило доступные жителям региона способы расчётов.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, которая выпускается Банком России в дополнение к наличным и безналичным средствам. Цифровые рубли хранятся на счетах (цифровых кошельках) на платформе Банка России. В отличие от безналичных денег на счетах в коммерческих банках, цифровой рубль является прямым обязательством Центрального банка.

Преимущество использования цифрового рубля для физических лиц — отсутствие комиссий за платежи и переводы. Рассчитаться за услуги Почты России можно по QR-коду из привычного банковского приложения, поддерживающего операции с цифровым рублём.

Работа над интеграцией цифрового рубля в ИТ-инфраструктуру Почты началась в феврале 2026 г., а первая оплата цифровым рублём прошла в сентябре 2026 г.

Оплатить услуги Почты России цифровым рублём можно во всех почтовых отделениях Башкирии по QR-коду.

«Мы интегрировали новый способ оплаты в действующую ИТ-инфраструктуру компании, чтобы сделать оплату услуг для граждан простой и удобной — через привычные банковские приложения», — отметил заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов.