Уфимец Линар Мусин 14 ноября отправился в необычное путешествие — он решил пройти пешком около 1300 километров из Уфы до Москвы. По его словам, так он хочет проверить человеческую доброту и взаимопомощь.

По словам Линара, это не просто поход, а настоящий социальный эксперимент: в дороге он готов помогать людям своим трудом в обмен на еду, чтобы показать, что добрые поступки способны объединять даже незнакомых людей.

Свое путешествие мужчина снимает и выкладывает в соцсети.

Первые трудности на пути у Линара уже появились — ноги покрылись мозолями, но жители деревень и небольших поселков поддерживают путешественника, а в столовых его бесплатно угощают едой.

Во вторник, 17 ноября, путешественник добрался до Татарстана.

«Я понял, что наши возможности безграничны. За четыре дня дойти до Татарстана — это достойный результат», — прокомментировал Линар.